Власти Ирана в минувшую среду казнили трех женщин. Все они были признаны виновными в убийстве своих мужей. Одна из казнённых была выдана замуж подростком.

Всего на одной лишь этой неделе в Иране были приведены в исполнение 32 смертных приговора. В первой половине 2022 года в стране совершено более 250 смертных казней — вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

Правозащитные организации, работающие в Иране, отмечают, что иранские суды не считают смягчающими обстоятельствами то, что убийства могли быть совершены в целях самозащиты, что им могло предшествовать многолетнее домашнее насилие и то, что многие из обвиняемых были выданы замуж без их согласия, в том числе и до совершеннолетия.

Число смертных казней в Иране растёт. Как указано в докладе, подготовленном норвежской организацией «Права человека в Иране» (IHR) и французской «Вместе против смертной казни» (ECPM), в 2021 году в стране было исполнено как минимум 333 смертных приговора, минимум 17 из казненных — женщины. При этом, заявляют правозащитники, лишь в 16,5% случаях о совершении казней сообщается публично. Часто смертные приговоры выносятся за преступления, за которые в большинстве стран предусмотрены много более мягкие наказания, а также по религиозным формулировкам вроде «скверна перед лицом Господа», за которыми может стоять что угодно, включая политические протесты или недоказанные преступления.

Также среди казненных резко преобладают представители этнических меньшинств. Например, примерно четверть всех приговоренных принадлежат к народности белуджи, хотя белуджи составляют всего 5% населения Ирана.

Правозащитная организация Amnesty International обеспокоена резким ростом числа смертных казней в Иране в последние годы. «Государственная машина занимается убийством граждан в массовом порядке по всей стране. Это отвратительное нарушение человеческого права на жизнь,» — заявила заместитель регионального директора Amnesty International Диана Эльтахави. (svoboda.org)