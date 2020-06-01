В Иране готовы продолжить поставки топлива в Венесуэлу, если поступит запрос

Иранская сторона готова поставить в Венесуэлу новую партию топлива, если Каракас об этом попросит. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Мы готовы отправить больше танкеров, если Каракас сделает запрос о новых поставках», — сказал он. Мусави добавил, что это является законным правом Тегерана и Каракаса.

В конце мая пять иранских танкеров с топливом достигли территории Венесуэлы. При этом 14 мая министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что США преследуют танкеры, перевозящие топливо в страну, что является нарушением международного права. 17 мая заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от подобных действий. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором подчеркнул, что США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства.

20 мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации информировала, что власти США рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.(ТАСС)