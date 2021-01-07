В Ираке решили арестовать Трампа

Судья следственного суда Багдада, которому поручено расследование убийства иранского военачальника Гасыма Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, выписал ордер на арест действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ордер на арест был выдан по обвинению в умышленном убийстве, которое карается смертной казнью.

Сулеймани и Аль-Мухандис были убиты 3 января в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара американских ВВС по приказу Трампа.

| 2021-01-07T17:13:59+04:00 7 января 2021, 18:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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