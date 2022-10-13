Новый президент Ирака Абдель Латиф Рашид назначил Мухаммеда ас-Судани главой правительства страны.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera.

Как заявил ас-Судани, «президент Ирака поручил сформировать новое правительство как представителю самого крупного политического блока в парламенте страны». Кандидатура ас-Судани на пост премьера была представлена шиитским парламентским альянсом «Координационные силы».

Теперь уже экс-премьер Ирака Мустафа аль-Казыми призвал все политические силы сотрудничать с новым главой кабинета министров при формировании правительства. Сам ас-Судани пообещал представить состав нового правительства «в самое ближайшее время».

Напомним, что кандидатура ас-Судани впервые была выдвинута «Координационными силами» в качестве претендента на пост премьера в конце лета нынешнего года. Однако это вызвало резко негативную реакцию другого ведущего политического движения Ирака — сторонников одного из наиболее авторитетных деятелей страны, шиитского имама Муктады ас-Садра. Тогда, в конце августа, последователи ас-Садра захватили здание парламента, не позволив депутатам даже начать голосование по кандидатуре ас-Судани.

Действия садристов привели к сопротивлению «Координационных сил», массовым демонстрациям в Багдаде, столкновениям между сторонниками двух блоков. К противостоянию подключились и военизированные формирования, поддерживающие обе стороны. Тогда в перестрелках с использованием минометов и ракетных снарядов только за одну ночь в столице Ирака было убито около 30 человек, сотни получили ранения.