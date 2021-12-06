В Армении весьма недовольны и обеспокоены двумя событиями, связанными с Азербайджаном.

Как отмечает «Голос Армении», «две шокирующие новости пришли с разницей в один день. 2 декабря СМИ сообщили, что Азербайджан избран в Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. На следующий день пресс-служба МИД РА распространила сообщение, в котором говорилось, что Армения выразила сожаление в связи с отказом технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Карабах миссию по сбору фактов для проверки применения Азербайджаном во время войны 2020 года оружия, содержащего химические элементы».

Автор сильно сокрушается по поводу того, что «на первую новость МИД РА не отреагировал никак, словно так оно и должно быть: страна, которая вот уже более года (оговорюсь: если брать только конкретный период с 27 сентября 2020 года по сей день) занимается систематическим и целенаправленным уничтожением армянского культурного следа в оккупированной части Арцаха, избирается в орган по защите культурных ценностей в период вооруженных конфликтов. Звучит абсурдно и дико, но это есть факт. И на этот абсурдный и дикий факт не последовало ровным счетом никакой реакции официального Еревана. Даже сожаления…

Впрочем, возможно, так даже лучше. Потому что не остается ничего иного, как констатировать, что подобное могло произойти только в условиях полного отсутствия какой-либо работы армянского МИД в течение всего года и конкретно – противодействия такому выбору в ЮНЕСКО.

Как и очевидно, что при наличии активной и грамотной работы с приведением огромного арсенала фактов и доказательств, Баку не удалось бы провернуть обычную для себя коммерческую, а вернее торгашескую сделку. А то, что эта страна на протяжении десятилетий занималась с ЮНЕСКО исключительно куплей-продажей с более чем явными элементами банальной коррупции, известно всем и подтверждалось неоднократно…

Что касается применения Азербайджаном запрещенного оружия, а именно: фосфорных боеприпасов, то сразу после войны Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали доклады с полным набором фактов и доказательств. Затем Арман Татоян посетил армянских бойцов, проходящих лечение в Ожоговом центре, и также зафиксировал неопровержимые доказательства. Кто-нибудь из высокопоставленных армянских чиновников использовал их на внешней арене с целью доказать преступление?

Сколько раз за поствоенный год сам Пашинян и его соратники говорили о применении фосфорных боеприпасов в Арцахе? Ответ: ни разу. Удалось ли Армении добиться визита миссии ЮНЕСКО при весьма благоприятной до недавнего времени международной конъюнктуре? Ответ: нет. Так о каком «сожалении» говорит представитель МИД РА? К чему проливать крокодиловы слезы, когда причина лежит на поверхности и сводится к практическому отсутствию какой-либо деятельности для получения иного, положительного результата и направления миссии ОЗХО для проверки и изучения этих фактов?»

В общем и целом, набор лжи. Если Азербайджан и повинен в разрушении каких-то армянских памятников, то уж никак не больше, чем Армения в разрушении азербайджанского наследия. То же можно констатировать и относительно применения запрещенного международными конвенциями оружия в ходе прошлогодней войны. С чем связано недовольство Армении? Наверное, с тем, что и для ЮНЕСКО, и для ОЗХО вполне очевидно, что у армян у самих рыльце в пушку, и на этих площадках им уже не удается всю вину сваливать на соседей, а самим представать в образе несчастных и гонимых, белых и пушистых.

Эти моменты прокомментировал # эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Проблема здесь заключается даже не в том, что армянская сторона негодует по поводу того, что ОЗХО не направила свою миссию в Нагорный Карабах, и того, что Азербайджан избрали в соответствующий комитет ЮНЕСКО.

Мне кажется, проблема заключается в том, что люди, которые ретранслируют подобное недовольство, не понимают тех реалий, которые сегодня существуют в регионе, в международной политике. ОЗХО не может послать своих представителей в Карабах хотя бы потому, что это территория Азербайджана, и для того, чтобы послать туда кого-то, она должна попросить разрешения у Баку. Это как минимум, это базовый элемент всей этой шумихи.

То есть, вот эти авторы до сих пор не понимают, что согласно международному праву это территория Азербайджанской Республики.

Что касается самого использования химического оружия, азербайджанская сторона располагает массой доказательств, свидетельств того, что оно было применено со стороны Армении, ее военных.

В интересах ли Армении продолжать расследование этой темы, зная, что в конечном итоге факты сыграют против нее? Конечно, нет, и власти этой страны прекрасно отдают себе отчет в этом.

Что касается ЮНЕСКО, азербайджанская сторона неоднократно обращалась к этой организации с просьбой организовать соответствующие миссии в Карабах, чтобы провести оценку разрушений исторических памятников на этой территории. Почему ЮНЕСКО до сих пор не направила эти миссии – вопрос к ней. Пусть эти негодующие избранием Азербайджана люди в Армении обратятся с такими вопросами в головной офис этой структуры. Мы можем ответить, что это было сделано, поскольку официальные чины ЮНЕСКО всегда утверждали, что они против политизации подобных вопросов.

А вообще, достаточно посмотреть на кадры тотального уничтожения ряда азербайджанских городов и сел, чтобы зафиксировать варварское отношение оккупантов к нашему материальному и нематериальному наследию. Это не идет ни в какое сравнение с тем ущербом, который был причинен в результате военных действий некоторым армянским памятникам. Причем, в настоящее время все эти памятники Азербайджаном восстанавливаются.

Жаль, что многие люди в Армении до сих пор не осознали всех этих фактов. В этом есть вина и международных организаций, и правительства РА. Нужно методично работать с населением, обращать его внимание на ту реальность, в которой оно оказалось в результате войны.