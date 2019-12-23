В Индонезии три студента погибли при затоплении пещеры

Спасатели извлекли тела трех студентов, погибших в результате затопления пещеры в провинции Западная Ява. Об этом в понедельник сообщила газета The Jakarta Post.

По ее данным, студенты были членами общества любителей природы при учебном заведении и отправились в пещеру в поход вместе с организованной группой.

Как отмечают спасатели, молодые люди, по всей видимости, погибли от недостатка кислорода из-за начавшейся паники.

Отмечается, что причиной затопления стал сильный ливень, из-за которого студенты оказались заблокированы в пещере.(ТАСС)