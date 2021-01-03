В Индии во время похорон погибли восемнадцать человек

Уточняется, что под завалами оказались десятки человек, во время спасательной операции удалось достать 38 людей. Сотрудники национальных сил реагирования на стихийные бедствия, местные полицейские и бойцы пожарной части продолжают разбирать завалы, полагая, что под ними могут оставаться люди.

Пострадавшие доставлены в местную государственную больницу, где им оказана помощь.(РИА Новости)