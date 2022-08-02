Первая в Азии смерть после заражения оспой обезьян подтверждена в Индии. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила министр здравоохранения штата Керала на юго-западе страны Вина Джордж.

По ее словам, 22-летний молодой человек не имел других проблем со здоровьем. Он вернулся в Индию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), где 19 июля сдал тест на оспу обезьян, результат которого оказался положительным. Через некоторое время после прилета на родину у него поднялась температура. Вслед за этим больного госпитализировали, а позднее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Молодой человек скончался 30 июля. Лица, контактировавшие с ним, находятся под наблюдением.

По данным агентства AFP, в Индии зарегистрировано минимум четыре случая инфицирования оспой обезьян. По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала мая за пределами Африки зарегистрировано свыше 18 000 случаев заражения, большинство из них — в Европе.

С этим заболеванием, предположительно, до сих пор были связаны минимум три летальных исхода за пределами Африканского континента: два в Испании и один в Бразилии. Зафиксированный в Индии случай — четвертый, и первый в Азии. (DW)