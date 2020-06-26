В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток

Сто десять человек погибли в индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш за последние два дня от ударов молний, сообщил департамент по борьбе со стихийными бедствиями.
Ранее сообщалось, что число погибших от ударов молний в индийском штате Бихар возросло до 83. В свою очередь власти штата Уттар-Прадеш сообщили, что в четверг молнии убили 24 человека, еще трое погибли в среду.
Пострадали от ударов молний 32 человека – 20 человек получили ранения в Бихаре, 12 – в Уттар-Прадеше. Все они госпитализированы с ожогами.
«Поступило трагическое известие о гибели нескольких человек в некоторых районах Уттар-Прадеша и Бихара из-за сильных дождей и молний. Правительства штатов оперативно занимаются оказанием чрезвычайной помощи», — написал он в Twitter.(РИА Новости)