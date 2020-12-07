В Индии более 350 человек попали в больницу из-за неизвестной болезни

Пострадавшие пациенты были доставлены в больницу с жалобами на головокружение и эпилепсию. Они также жаловались на внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.

Медики пока не смогли установить причину внезапного заболевания, хотя провели анализы крови и компьютерную томографию мозга. Анализ спинномозговой жидкости также оказался нормальным. Вероятная причина может быть обнаружена только после получения результатов бактериологического посева.