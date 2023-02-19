19 февраля около 01 часов в полицию поступила информация об убийстве Мехрибан Гусейнзаде 1974 года рождения в одном из домов в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, что были выявлены серьезные подозрения в совершении преступления сыном женщины Орханом Гусейнзаде 1998 года рождения.

Сотрудниками полиции О.Гусейнзаде был задержан и передан следствию.

Гусейнова Мехрибан Сабир гызы подверглась нападению с ножом со стороны сына. Сын нанес матери 21 удар ножом. Затем он расчленил тело матери и упаковал останки в целлофановые пакеты. Страшная находка обнаружена в доме позже.

Расследование продолжается.