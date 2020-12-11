В ходе протестной акции в Ереване есть пострадавшие

Двое пострадавших в пятницу, в результате полученных ранений во время протестной акции в Ереване, доставлены в первую университетскую больницу имени Мхитара Гераци. Об этом сообщила журналистам глава аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.

«У одного гражданина черепно-мозговая травма, в настоящее время проходит обследование, другой гражданин, сотрудник полиции, 1997 года рождения, с травмой верхней конечности, также находится на обследовании», — написала она. (ТАСС)