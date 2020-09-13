В «Хезболлах» пообещали ответить режимам, примирившимся с Израилем

Ливанская шиитская партия «Хезболлах» осудила правителей Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за их решение пойти на нормализацию отношений с Израилем. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой шиитской партии.

«Силы сопротивления ответят на предательство режимов, которые нанесли удар в спину палестинскому народу и пошли на примирение с Израилем», — говорится в документе. В нем указывается, что такой шаг не имеет никаких оправданий. «Свободные арабские и исламские народы поддерживают право палестинцев на освобождение своей земли и отвергают нормализацию и сотрудничество с Израилем», — подчеркивается в заявлении.

Как указывает «Хезболлах», правители Бахрейна и ОАЭ «поддерживали длительный период тайные связи с Израилем, а сейчас объявили о них открыто». Ранее возмездием правителям Бахрейна пригрозил в своем заявлении Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). В документе указывалось, что «виновники предательства станут мишенью для гнева и мести со стороны исламской уммы, и в особенности шиитов Бахрейна».(ТАСС)