В Херсоне включили украинское телевидение. В городе, который был оккупирован с марта, уже появилась возможность смотреть каналы Украины.

Как сообщили в офисе президента, рашистам не удалось достичь своего. Они взрывали антенны, однако украинцы все равно будут смотреть телеканалы своей страны, а не стране-агрессорки.

«Эй, вы там повзрывали телевизионные антенны нам в Херсоне и области? Ну так мы уже включили украинское телевидение на Херсонщине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал украинских каналов уже в сети цифрового телевидения Т2. (УНИАН)