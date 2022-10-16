В Херсоне российские военные застрелили украинского дирижера Юрия Керпатенко за отказ работать на праздничном концерте по случаю Международного дня музыки 1 октября, который планировали провести оккупационные «власти». Об этом сообщают Министерство культуры Украины и «Суспильне» со ссылкой на друга Керпатенко.

Юрий Керпатенко работал в Херсонском музыкально-драматическом театре имени Николая Кулиша и выступал главным дирижером камерного оркестра «Гилея». По данным сайта Херсон.онлайн, оккупационная «администрация» планировала провести концерт с участием «Гилеи», чтобы продемонстрировать так называемое «налаживание мирной жизни» в Херсоне. После того, как Керпатенко отказался участвовать в этом концерте, российские военные пришли к музыканту домой. По словам Терентия Шевченко, коллеги и товарища дирижера, российские военные расстреляли его через дверь его квартиры, потому что тот отказался открывать ее.

Юрий Керпатенко работал в Херсонской областной филармонии с 2000 года. В 2004 году он стал главным дирижером Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша. (novayagazeta.eu)