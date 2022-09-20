Оккупационные власти Херсонской области приняли решение о проведении референдума по присоединению региона к России. Об этом 20 сентября заявил глава назначенной Россией администрации Владимир Сальдо. Дату голосования он не назвал.

В этот же день депутаты сепаратистского парламента в Луганске проголосовали за закон о проведении аналогичного референдума на территории Луганской области.

Ранее во вторник с требованием немедленно провести референдум к Сальдо обратился общественный совет оккупированной Херсонской области, созданный при участии России для подготовки референдума о присоединении региона к стране.

Как сообщается в документе, «обращение подготовлено на основе предложений и пожеланий общественных организаций и жителей Херсонской области», цитирует его «Интерфакс».

Члены совета уверены, что «инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины». Они считают, что вхождение в состав России среди прочего обезопасит территорию области.

Также сообщается, что в находящемся под контролем России Мелитополе прошёл «съезд» жителей Запорожской области по вопросу проведения регионального референдума о вхождении в состав России. Участники мероприятия призвали провести референдум. Областной центр – город Запорожье – находится под контролем Украины, до начала войны в нём проживала почти половина жителей области.

Вчера, 19 сентября, с требованием немедленно провести референдум о вхождении в состав России выступили общественные палаты так называемых «ДНР» и «ЛНР». Среди причин они также указали возможность обезопасить территории.