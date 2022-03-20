Любые компании в Грузии, принимающие платежи по российской системе «Мир», нарушают закон и будут наказаны, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на заявление Нацбанка Грузии.

«Систему «Мир» не обслуживает ни один зарегистрированный в Грузии коммерческий банк или провайдер платежных услуг. Соответственно, если организация обслужит платеж через незарегистрированную в Грузии компанию, будет нарушен закон «О платежной системе и платежных услугах», и это квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность», – говорится в заявлении.

Ранее регулятор заявил, что финансовая система Грузии не сотрудничает с платежной системой «Мир» на основании закона «Об оккупированных территориях».