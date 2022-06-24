Участники митинга в Тбилиси за интеграцию Грузии с Европейским союзом (ЕС) потребовали отставки премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили.

Как передает ТАСС, демонстранты заявили о необходимости создания правительства национального согласия, которое будет стремиться к выполнению требований Евросоюза, чтобы страна могла получить статус кандидата в члены сообщества.

«Отставка Ираклия Гарибашвили и создание правительства национального согласия для выполнения 12 условий, выдвинутых Евросоюзом. Мы даем властям срок. У властей есть неделя для того, чтобы отправить в отставку правительство», — заявил один из организаторов митинга Шота Дигмелашвили.

Он также добавил, что если премьер не подаст в отставку, то они вновь соберутся 3 июля у здания парламента. По его словам, их будет намного больше, и они не разойдутся пока Гарибашвили не покинет должность.

*** 22:06

В Грузии снова проходит масштабный митинг.

Как сообщает Грузия Онлайн, на митинге перед зданием парламента в Тбилиси от властей требуют выполнения условий, выдвинутых Европейским Союзом для предоставления Грузии статуса кандидата.

В митинге, организованном движением «Позор», принимают участие представители оппозиционных партий, а также общественные деятели.

На митинге также звучат антироссийские и поддерживающие Украину лозунги. Из-за акции ограничено движение автомобилей на части проспекта Руставели. На территорию привлечено большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что Совет Европейского Союза на днях принял решение предоставить Грузии не статус кандидата, а европейскую перспективу.

До конца года Грузия обязана выполнить ряд условий для получения статуса кандидата ЕС.