Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии обеспечит присутствие экс-президента Михаила Саакашвили на суде, когда будет исключен риск для его здоровья. Об этом в понедельник заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагалось участвовать в суде дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако этого осужденный не захотел.

«В этом деле было два главных фактора. Один — безопасность, а второй — состояние здоровья. Состояние здоровья, конечно же, для нас является отправной точкой. Это основа всех основ. В этом случае мы не могли бы допустить существование даже теоретических рисков. Когда этот риск будет исключен, специальная пенитенциарная служба сумеет его [Саакашвили] доставить в зал суда», — сказал Брегадзе.

Ближайшее судебное заседание по делу Саакашвили назначено на 29 ноября. В Тбилисском городском суде должны рассматривать дело о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании Imedi. По этому делу Саакашвили проходит в качестве обвиняемого. Однако состоится ли рассмотрение данного уголовного дела, пока не известно, так как бывший президент находится на лечении в военном госпитале города Гори. (ТАСС)