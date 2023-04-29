Промежуточные выборы в парламент и органы муниципальной власти, а также внеочередные выборы мэров двух городов завершились в Грузии. Участки для голосования закрылись в субботу в 20:00 по местному времени в 10 избирательных округах, передает ТАСС.

По последним данным ЦИК, явка составила 24,47%. В городах Поти, Сенаки и Хоби избирали депутата парламента по единому мажоритарному округу. В городах Цагери и Терджола прошли внеочередные выборы мэров, а в Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси состоялись промежуточные выборы депутатов в городские собрания (сакребуло).

В Грузии впервые использовались электронные урны и электронные средства верификации избирателей и подсчета голосов. Новые технологии были опробованы на 117 участках из 165. Как сообщали в течение дня представители ЦИК, процесс голосования шел спокойно, технических сбоев не было, несмотря на новый опыт в применении электронных технологий.

Парламент Грузии 22 декабря принял законопроект, предусматривающий переход на электронные урны для голосования с 2024 года. Позднее было решено применить новые технологии на промежуточных и внеочередных выборах в апреле 2023 года.