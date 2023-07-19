Два землетрясения с интервалом в несколько часов магнитудой 3,2 и 3,1 произошли в Грузии этим утром.

Как передает # со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.

Толчки были зафиксированы в 06:38 и 08:54 по тбилисскому времени, а очаг находился на глубине 5 и 10 км.

Первое землетрясение произошло у села Гамарджвеба в 25 км от города Дедоплисцкаро, а второе – у села Мамишлари в 57 км от Тбилиси.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.