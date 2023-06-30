Депутат парламента Грузии от общественного движения «Сила народа», экс-омбудсмен республики Созар Субари призвал коллег обратиться в Конституционный суд с иском запретить деятельность оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«Я призываю коллег из большинства хорошо изучить опыт Молдовы, разделить его, хорошо изучить и оценить криминальное прошлое «Национального движения», а затем обратиться с соответствующим иском в Конституционный суд», — сказал Субари в ходе дебатов, посвященных выступлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с ежегодным докладом в парламенте.

В Молдавии прошлым летом начались организованные партией «Шор» массовые протесты с требованием отставки Санду, правительства и проведения досрочных выборов в парламент. Их участники возложили на власти ответственность за тяжелый экономический кризис. В свою очередь Санду обвинила партию в незаконном финансировании, в попытке государственного переворота и в планах «саботирования проевропейского курса страны». Позже Конституционный суд Молдовы запретил деятельность партии.

В тоже время третий президент Грузии посвятил пост в социальной сети Facebook спикеру парламента Шалве Папуашвили, который потребовал извинений от зарубежных и местных оппонентов, критиковавших власть за «несправедливое и негуманное отношение к бывшему президенту Михаилу Саакашвили в заключении»

«У высокомерия тоже есть предел. Пусть Европа извинится за то, что беспокоилась о здоровье Саакашвили (вероятно, речь идет о заявлениях спикера парламента Шалвы Папуашвили), но, если все в порядке, почему вы отстранили меня от судов? Чтобы люди и международное сообщество не увидели до какого состояния вы меня довели.

И почему вы уже 4 месяца по разным надуманным причинам не допускаете ко мне медицинскую миссию Евросоюза, не допускаете ни грузинских, ни иностранных депутатов.

Думаю, таких наглых людей не осталось даже в почитаемой ими России.

Мы все равно вас победим!» — написал Саакашвили. (ТАСС, apsny.ge)