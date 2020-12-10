В Грузии от коронавируса умерли 43 пациента

В Грузии от коронавируса умерли 43 пациента. Общее количество погибших от коронавируса в стране составляет 1 657, передает «Грузия онлайн».

Сегодня выявлено 4 570 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 3 045 пациентов.

Из новых случаев коронавируса 2067 выявлены в Тбилиси, 708 — в Имерети и 331 — в Аджарии, — об этом на брифинге в администрации правительства заявил заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

По его словам, на данном этапе есть 28 938 текущих активных случая заражения.