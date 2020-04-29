Вертолет НАТО потерпел крушение возле греческого острова Кефалония

Канадский вертолет упал в море в районе греческого острова Кефалония, сообщает RT.

К месту крушения направились итальянское и турецкое судна, чтобы провести поисково-спасательную операцию.

В 85 км от острова были найдены обломки упавшего вертолета. Сообщается, что на борту находились 6 человек.

*** 23:20

Вертолет НАТО пропал в среду с экранов радаров близ греческого острова Кефалония в Ионическом море, передает ТАСС.

По его данным, вертолет пропал с экранов радаров в районе Кефалонии, в нем находились от трех до шести человек. Начата поисково-спасательная операция.