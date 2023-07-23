В Патрах на греческом Пелопоннесе обрушился участок моста, на котором проводились ремонтные работы. На данный момент известно об одном погибшем и не менее двенадцати раненых. Четверо пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

Силами спасателей проводится масштабная операция по освобождению нескольких человек, попавших в ловушку. По свидетельствам очевидцев, из-под обрушившегося моста слышны голоса. Спасатели используют беспилотник и специально обученных собак.

По данным Министерства инфраструктуры и транспорта Греции, часть моста находилась на ремонте из-за неустойчивости конструкций и была закрыта с 20 июля. Сегодня вечером должен был состояться контролируемый снос фрагмента моста.

Около часа дня по местному времени поступило сообщение об обрушении части моста по периметру Патры на 206 км от Патры. Мост обрушился вместе с экскаватором и ремонтными рабочими, которых завалило обломками конструкции и бетоном.