В Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана прокомментировали сообщения о закрытии сухопутной границы между Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией.

Как сообщили в ответ на запрос АПА в Государственной пограничной службе, что ГПС осуществляет соответствующую деятельность в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 232 от 20 июня 2022 года.

Напомним, в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 20 июня 2022 года «О дополнительных мерах в связи с продлением срока особого карантинного режима и снятием некоторых ограничений», в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных ее последствий, срок действия особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлен до 06:00 1 сентября 2022 года.

Таким образом, до этой даты остается в силе ограничение выезда и въезда наземным транспортом на территорию страны, за исключением грузовых перевозок.

Отметим, сегодня в социальных сетях появилась информация о закрытии для граждан сухопутной границы Нахчыван-Турция.

Гражданам на погранично-пропускных пунктах было сообщено, что пересекать границу между Нахчываном и Турцией сухопутным путем разрешено не будет.