В Госдепе заявили, что нынешняя администрация продолжит давление на Иран

Нынешняя вашингтонская администрация продолжит осуществлять политику оказания максимального давления на Иран до последнего дня своего пребывания у власти. Об этом сообщил на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга. Стенограмму брифинга распространила в воскресенье пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Во время брифинга один из журналистов спросил, рассматривает ли Вашингтон возможность применения военной силы в отношении Ирана. Конкретного ответа на этот вопрос сотрудник Госдепа не дал, однако напомнил, что госсекретарь США Майкл Помпео ранее в интервью газете The Jerusalem Post заявлял, что «все варианты остаются на повестке».

«Администрация в течение нескольких лет была сосредоточена на этой кампании по оказанию максимального давления на Иран, которая была невероятно успешной в плане лишения режима миллиардов долларов доходов <…>. Я думаю, она [кампания] преуспела в вопросе расширения рычагов влияния США в стремлении привести их [Тегеран] за стол переговоров, чтобы обсудить, как они собираются стать нормальным государством», — продолжил сотрудник Госдепа.

«Это американский народ избрал эту администрацию, и она продолжит проводить свою политику до тех пор, пока находится у власти. Это все, что я могу сказать относительно максимального давления», — добавил он.