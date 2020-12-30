В госбюджет будут перечислены средства из Фонда обеспечения

В случаях, предусмотренных в законе о госбюджете, принимаемом на каждый бюджетный год, средства Фонда обеспечения можно будет использовать для трансфера (переводов) в госбюджет.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в изменении в законе «О государственном долге», представленном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Сумма трансферта (переводов) из Фонда обеспечения в госбюджет будет относиться к доходам госбюджета и расходам Фонда обеспечения.

Отметим, что в госбюджет на 2021 год предусмотрено осуществить трансферт из Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям на 880 млн. манатов.

Законопроект был принят в третьем чтении.

| 2020-12-30T11:36:59+04:00 30 декабря 2020, 12:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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