В Германии за сутки от коронавируса умерли 15 человек

Коронавирус нового типа был выявлен за последние сутки у 4 721 жителя Германии, это максимальный показатель с 18 апреля.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в четверг Институт Роберта Коха.

От последствий заражения коронавирусной инфекцией за сутки умерли 15 человек.

За все время инфекция была выявлена у 319 381 жителя Германии, умерли от последствий 9 604.

Отметим, что до конца года отменены все массовые мероприятия. В Мюнхене и Кельне масочный режим также ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах. В Берлине с этой недели запретили барам, ресторанам и магазинам работать по ночам.

Нарушение масочного режима влечет за собой штраф. Каждая федеральная земля устанавливает собственные правила. В Берлине штраф составит от 50 до 500 евро, в Баварии — 150, в Тюрингии — 60.

Также в ФРГ штрафуют тех, кто при посещении общественных мест умышленно оставляет о себе неверные контактные данные. Физические лица заплатят от 50 евро, юридические — от 1 000.