В Германии продлили режим национальной эпидемии из-за COVID-19

Бундестаг ФРГ продлил в четверг режим «эпидемии национального масштаба» в связи с коронавирусом, решение принято большинством голосов — 368 против 293.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает сайт парламента.

С предложением о продлении режима выступили ранее фракции партий, входящих в коалиционное правительство Германии — это альянс ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Поддержали предложение также фракции «Левые» и «Зеленые». Либералы из Свободной демпартии воздержались, правые из «Альтернативы для Германии» голосовали против, призвав вообще отменить данный режим как препятствующий реализации конституционных прав граждан.