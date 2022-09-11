Члены правящей коалиции Германии выступили за немедленную поддержку украинского контрнаступления поставками тяжелой военной техники, сообщает агентство dpa со ссылкой на заявления депутатов в воскресенье, 11 сентября.

«Германия должна немедленно внести свой вклад в успехи Украины и поставить бронированные машины, боевые машины пехоты Marder и танки Leopard 2», — заявила глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

По ее словам, ФРГ должна взять на себя «ведущую роль в Европе в борьбе за демократию». «И, конечно же, сейчас не время для нерешительности и колебаний», — подчеркнула Штрак-Циммерман.

«Нынешнее военное продвижение украинской армии и первые отвоеванные районы на востоке страны говорят о боевой мощи Украины и безоговорочной воле вернуть завоеванную страну — в сочетании с поставками союзниками тяжелого вооружения и военной техники», — прокомментировала она контрнаступление ВСУ.

Эксперт по вопросам обороны и безопасности фракции «Союз-90″/»зеленые» в бундестаге Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger) также выступила за увеличение поставок вооружений, особенно в областях противовоздушной обороны, артиллерии и бронетехники. «Все варианты должны быть еще раз изучены без ограничений, потому что это решающие месяцы для народа Украины и для порядка на нашем континенте», — сказал она, подчеркнув, что «мотивация и очень хорошая организация украинской армии» в сочетании с наличием современных систем вооружения позволили ВСУ освободить захваченные Россией территории. (DW)