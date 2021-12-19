Она добавила, что считает в ситуации с Украиной Россию «агрессором». «Мы должны использовать все возможности, чтобы добиться разрядки. К этому относятся и угрозы жесткими санкциями», — заявила она.

При этом на вопрос о том, может ли «Северный поток 2» стать частью санкционного пакета, Ламбрехт отметила, что «необходимо использовать весь инструментарий, который у нас есть». «В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шоппинг на Елисейские поля в Париже», — заявила министр.(РИА Новости)