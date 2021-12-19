Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт не стала прямо отвергать возможность отправки немецких военнослужащих на Украину.
«Мы должны исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций. А все последующие шаги нужно обсуждать в тесной координации в альянсе (НАТО)», — заявила Ламбрехт в интервью Bild am Sonntag на вопрос, готова ли направить солдат бундесвера на Украину для поддержки страны.
Ламбрехт выразила обеспокоенность ситуацией вокруг Украины и размещением вблизи ее границ российских войск, отметив, что может «очень хорошо понять страхи Украины». «Поэтому моя первая (зарубежная) поездка в воскресенье будет в Литву для посещения сил быстрого реагирования НАТО, чтобы получить представление о том, как солдаты видят ситуацию», — заявила Ламбрехт.
Она добавила, что считает в ситуации с Украиной Россию «агрессором». «Мы должны использовать все возможности, чтобы добиться разрядки. К этому относятся и угрозы жесткими санкциями», — заявила она.
При этом на вопрос о том, может ли «Северный поток 2» стать частью санкционного пакета, Ламбрехт отметила, что «необходимо использовать весь инструментарий, который у нас есть». «В настоящее время мы должны сфокусироваться на Путине и его окружении. Те, кто несет ответственность за агрессию, должны почувствовать персональные последствия. Например, то, что они не смогут отправиться на шоппинг на Елисейские поля в Париже», — заявила министр.(РИА Новости)