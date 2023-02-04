После кризиса в автопроме, вызванного коронавирусными ограничениями, автопроизводители в Германии привлекают клиентов ощутимыми скидками и выгодными предложениями, пишет Automobilwoche со ссылкой на Дуйсбургский центр автомобильных исследований (CAR).

В частности, автопроизводители увеличили собственные скидки на подзаряжаемые гибридные автомобили. В случае с электромобилями, в частности, американская Tesla снизила цены на две наиболее важные модели, что позволяет получить на них максимальный экологический бонус. Также ожидается, что Volkswagen предоставит более высокие скидки на свои модели во второй половине 2023 года, чтобы его электрокары оставались конкурентоспособными на фоне Tesla, полагает руководитель исследования Фердинанд Дуденхоффер.

По оценкам CAR, производственные процессы в автопроме в настоящее время нормализуются и сроки поставки автомобилей со всеми силовыми установками значительно сократились.