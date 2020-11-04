В Германии оценили будущее отношений с США после выборов

«Мы в ЕС, глядя на развитие в США, на международную политику, имеем причины настаивать на том, чтобы Европа развивала собственные силы. Речь о европейском суверенитете, если мы обсуждаем будущую политику, чтобы основанный на правилах мировой порядок мог быть установлен, мирный и способствующий возможности развития всех нацией и их благосостояния», — добавил Шольц.