В Германии оценили будущее отношений с США после выборов

США останутся для Германии важным партнером, несмотря на исход выборов, однако демократическая процедура голосования должна быть соблюдена, заявил в Берлине вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии).
«США останутся для нас важным партнером, не важно, чем завершатся выборы в итоге, но важным для нас является, чтобы все было подсчитано… в рамках демократических выборов и демократической процедуры», — сказал Шольц.
«Мы в ЕС, глядя на развитие в США, на международную политику, имеем причины настаивать на том, чтобы Европа развивала собственные силы. Речь о европейском суверенитете, если мы обсуждаем будущую политику, чтобы основанный на правилах мировой порядок мог быть установлен, мирный и способствующий возможности развития всех нацией и их благосостояния», — добавил Шольц.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.