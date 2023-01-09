Германия не намерена сейчас передавать Украине немецкие танки Leopard 2 («Леопард-2»). Подобные планы опроверг представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

По его словам, Берлин продолжает придерживаться трех принципов в отношении предоставления военной помощи Украине: избегать сценария, при котором НАТО стала бы стороной конфликта, оказывать максимальную помощь Киеву, но не предпринимать односторонних шагов. Хебештрайт также заявил, что ему неизвестно о планах Варшавы по формированию коалиции для поставок Киеву тяжелых вооружений.

Ранее планы передать Украине танки Leopard опроверг и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, заявив, что не пойдет на такой шаг самостоятельно, без участия широкой коалиции.