В Германии назвали секретными переговоры по «Северному потоку — 2» с США

В Германии ответили на вопрос о возможной попытке Берлина заключить соглашение с США по российскому газопроводу «Северный поток — 2» словами «они секретны», передает РИА «Новости».

По словам официального представителя ФРГ Штеффена Зайбера, переговоры, которые ведет немецкий министр финансов, как и другие министры, совершенно секретны.

«Мы принципиально не говорим об их содержании», — сказал Зайберт.

Немецкая сторона выступает за то, чтобы в поставках природного газа было как можно больше путей доставки и источников, добавил он.

«СПГ играет здесь важную роль, так как это может служить для дальнейшей диверсификации поставок газа в Германию и Европу», — резюмировал Зайберт.