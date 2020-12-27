В Германии началась массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса Sars-CoV-2 началась в воскресенье в Германии, первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.
При этой первая вакцинация в Германии формально состоялась накануне в Саксонии-Анхальт, там привили 101-летнюю Эдит Квойцалла, однако сделано это было в порядке исключения — официально кампания по вакцинации начинается в воскресенье.
«Первой инфицированной было 101 год, следующие также были старше 100 лет, таким образом, трое первых инфицированных были старше 100 лет… Я поговорила с нашей первой вакцинированной, госпожой Хазе, у нее все хорошо, она очень хорошо все перенесла, рассказала, что боли не почувствовала», — заявила в эфире телеканала Welt сенатор Берлина по здравоохранению Дилек Калайчи.(РИА Новости)
| 2020-12-27T15:43:41+04:00 27 декабря 2020, 17:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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