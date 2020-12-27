В Германии началась массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса Sars-CoV-2 началась в воскресенье в Германии, первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.

При этой первая вакцинация в Германии формально состоялась накануне в Саксонии-Анхальт, там привили 101-летнюю Эдит Квойцалла, однако сделано это было в порядке исключения — официально кампания по вакцинации начинается в воскресенье.