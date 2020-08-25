В Генпрокуратуре подтвердили, что уголовное дело в отношении Эльдара Гасанова передано им

Генеральная прокуратура прокомментировала информацию, распространенную адвокатом Адилем Исмайловым о передаче уголовного дела в отношении арестованного Эльдара Гасанова из Службы государственной безопасности в Генеральную прокуратуру.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, информация, распространенная адвокатом Адилем Исмайловым, является достоверной.

В настоящее время следствие по уголовному делу в отношении Эльдара Гасанова проводится в Следственном управлении Генеральной прокуратуры.

| 2020-08-25T13:59:40+04:00 25 августа 2020, 15:37|12345 (Пока оценок нет)
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