В геноме вируса герпеса нашли сотни новых генов

Полная расшифровка ДНК вируса герпеса показала, что ученые серьезно недооценивали количество его генов. Их количество близко к трем сотням, а не к восьми десяткам, как считалось раньше, пишут биологи в научном журнале Nature Communications.

«В последние годы нам постепенно стало ясно, что геном вируса герпеса функционирует необычайно сложным образом. Многие исследования указывали на то, что существуют сотни ранее неизвестных вариантов «прочтений» ДНК вируса, а также новых генов, однако систематически их еще не изучали. Мы подготовили первую полностью аннотированную версию генома вируса», – рассказал один из авторов исследования, профессор Вюрцбургского университета (Германия) Ларс Дёлкен.

Герпес – одна из самых распространенных человеческих инфекций. Есть несколько различных видов ее воздбудителя – вируса герпеса, – которые поражают разные части тела. К примеру, HHV1 вызывает простуду на губах, HHV2 проникает в половые органы, а вирусы HHV6 и HHV7 вызывают псевдокраснуху – непродолжительную лихорадку и сыпь.

Достаточно долгое время ученые считали вирус герпеса, в особенности HHV1, достаточно безобидным. Однако недавно ученые выяснили, что его присутствие в организме может провоцировать болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, энцефалит, рак половых органов и другие болезни.(ТАСС)