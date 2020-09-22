В ГДП внесли ясность в вопрос задержания «пикапов»

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП ) внесло ясность в вопрос в связи с задержанием автомобилей типа «пикап».

Как сообщили АПА в ГУГДП, транспортные средства типа «пикап» и другие транспортные средства специального назначения, технические возможности которых соответствуют вышеуказанному типу, в списке, утвержденном Кабинетом министров постановлением №51 от 16 февраля 2006 года, относятся к категории автомобилей с высокой проходимостью.

По этой причине с целью технического осмотра эксплуатационных систем данных транспортных средств в условиях бездорожья, уточнения их учетно-регистрационных показателей и определения территории их пользования (города, поселка, села) данные автомобили останавливаются на стационарных постах, их владельцев информируют об этом.