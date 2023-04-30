Жители автономного территориального образования (АТО) Гагаузия в составе Молдовы в воскресенье, 30 апреля выбирают нового главу исполнительной власти (башкана, гаг. Başkan, букв. «глава»).

Четырехлетний срок полномочий действующего главы АТО Ирины Влах завершился.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени. Проголосовать в 65 избирательных участках можно до 21:00 по местному времени.

В Гагаузии зарегистрировано 92 тыс. 516 избирателей. Более половины из них должны прийти на избирательные участки для того, чтобы выборы башкана были признаны состоявшимися.

За ходом голосования в Гагаузии будут следить 21 национальный и 75 международных наблюдателей, в том числе из ЕС, Турции, Азербайджана, США, Украины и Великобритании.

Помимо главы, в Народное собрание (представительный и законодательный орган АТО Гагаузии) будут избраны два депутата от Валканешского и Чок-Майданского избирательных округов АТО Гагаузии. О ходе голосования члены ЦИК Гагаузии будут сообщать каждые три часа.

Согласно закону о выборах в АТО Гагаузия, кандидаты в башканы должны быть старше 35 лет, проживать в Молдове и знать гагаузский язык.

Кандидатов в главы региона – восемь. Для победы с первого тура один из них должен набрать более 50 процентов голосов. Если ни один из кандидатов столько не наберет, то через две недели будет организован второй тур выборов.

Выборы главы АТО, который также является членом Правительства Республики Молдова по должности, проводятся раз в четыре года.

Поскольку, действующий башкан, Ирина Влах избиралась на этот пост дважды, на этот раз она не участвовала в предывыборной гонке в соответствии с законом о выборах.

Среди кандидатов — бывший башкан АТО Гагаузия и посол Молдовы в Анкаре Дмитрий Кроитор и бывший башкан Михаил Формузал.

Все кандидаты в рамках предвыборной кампании делали акцент на «мир и стабильность в регионе».

В Гагаузской АТО с населением около 120 тыс. человек говорят на гагаузском языке, который генетически относится к огузской подгруппе тюркских языков. (Агентство Анадолу)