В Гаджигабуле на газопроводе вспыхнул пожар

Сегодня примерно в 20:55 произошла авария на 23-километровой части газопровода Галмаз-Газымамед диаметром 720 миллиметров, сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Газопровод был введен в эксплуатацию в 1975 году. Данный газопровод работает в системе внутреннего распределения и не связан с другими газопроводами. Авария локализована, линейные краны закрыты с обеих сторон, свечные краны открыты и пожар можно сказать, что потушен. В результате взрыва не было ограничений в подаче газа по республике и перебои в подаче газа не ожидаются. Все стратегические объекты обеспечиваются газом», — сказал он.