Министры финансов группы семи ведущих экономик мира (G7) обсудят в пятницу 2 сентября предложенное администрацией США ограничение цены на российскую нефть.

«Мы считаем, что это самый эффективный способ сильно ударить по доходам Путина, что приведет не только к их падению, но и к снижению мировых цен на энергоносители», — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам .

Министры финансов G7 обсудят, каким образом установить «потолок» цены на российскую нефть, а также возможное блокирование её транспортировки. Этот вопрос уже поднимался на саммите «Группы семи» в Германии в июне.

Россия ранее заявляла, что в случае установления «потолка цен» на российскую нефть полностью прекратит её поставки.

В группу семи входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты. Многие страны ввели санкции против России после ее вторжения в Украину, но ключевые потребители российской нефти — Китай и Индия — увеличили импорт из России до рекордных уровней, добившись скидки. (svoboda.org)