В ФСБ рассказали о предотвращении военного переворота в Белоруссии

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) подтвердили задержание беларусского политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зянковича, которые подозреваются в планировании военного переворота в Республики Беларусь и покушения на президента Александра Лукашенко. Об этом сообщили в субботу, 17 апреля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как отметили в ведомстве, предполагается, что задержанных консультировали в США и Польше.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича», — говорится в сообщении (iz.ru)