В ФРГ призвали ЕС не допустить санкции США против «Северного потока – 2»

Германия и страны Евросоюза должны дать понять США, что угрозы санкций по отношению к проекту «Северный поток — 2» неприемлемы. Об этом заявила в интервью WirtschaftsWoche премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

По ее словам, сейчас есть необходимость в сигнале, что ФРГ и европейские страны не допустят шантажа в свой адрес по этому вопросу.

Она также подчеркнула, что Соединенные Штаты не могут указывать германскому государству, какие источники энергии использовать.

«Если мы позволим такое вмешательство, то в какой-то степени это будут еще «цветочки». Кто гарантирует, что следующим шагом они не начнут указывать нам, какие машины мы можем использовать?» — сказала Швезиг.

Премьер также отметила, что Германия нуждается в газе, который бы поставлялся по «Северному потоку — 2», для перехода к использованию возобновляемых источников энергии. По ее словам, единственной альтернативой мог бы быть дорогостоящий газ из США.(Газета.Ru)