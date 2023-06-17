Крупнейшая экономика Евросоюза (ЕС) — Германия — столкнется в текущем году со стагнацией, подразумевающей нулевой рост объема валового внутреннего продукта (ВВП). По итогам текущего года ФРГ по этому показателю будет значительно отставать от мировой экономики, приводит слова президента Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрида Руссвурма агентство Bloomberg.

До этого предполагалось, что ведущая экономика ЕС будет демонстрировать незначительные темпы роста в текущем году. Однако на фоне ряда внешних и внутренних факторов руководству BDI пришлось пересмотреть собственную оценку касательно динамики национального ВВП, уточняется в статье.

«Мы (руководство BDI — «Газета.Ru») только что понизили наш прогноз роста для Германии до 0%. Ожидается, что мировая экономика вырастет на 2,7% — это показывает, что мы отстаем», — заключил Руссвурм.