В будущей стране НАТО Финляндии в воскресенье, 2 апреля, проходят парламентские выборы. На победу претендуют три главные силы — оппозиционеры-консерваторы из Национальной коалиционной партии во главе с ее председателем Петтери Орпо, правая партия «Истинные финны», которую возглавляет Риикка Пурра, и Социал-демократическая партия во главе с действующим премьер-министром Финляндии Санной Марин.

Наблюдатели прогнозируют жесткое соперничество: согласно последним опросам, правые популисты из партии «Истинные финны» лишь на 0,3 процента отстают от консерваторов из партии Орпо. Главная интрига выборов заключается в том, сохранит ли 37-летняя Санна Марин пост премьера Финляндии.

Репутация Марин подпала под удар в августе 2022 года из-за видео в соцсетях, на котором она танцевала в компании друзей. Как утверждали СМИ, на записи с финским премьером было слышно, как кто-то произнес слово «мука», якобы имея в виду кокаин. Чтобы погасить скандал, Марин добровольно сдала тест на наркотики, результат которого оказался отрицательным. В итоге инцидент сошел на нет, а рейтинг одобрения деятельности Марин, по данным газеты Helsingin Sanomat, в декабре составил 64 процента. (DW)