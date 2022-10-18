Власти Финляндии рассматривают возможность экспроприации имущества россиян, если оно находится в критически важных для безопасности страны районах, заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

«Да, это также возможно, если будет выявлен реальный риск и представлены достаточные основания. Инструмент для этого тоже существует», – пояснил Кайкконен. Он не стал комментировать, рассматривается ли на уровне правительства сейчас такая мера, но подчеркнул, что право «преимущественной покупки» уже использовалось несколько раз.

Министр обороны пообещал в ближайшее время внести в парламент страны закон, который ужесточит сделки с недвижимостью для граждан, не входящих в ЕС государств. Однако он не считает, что все сделки россиян с недвижимостью в Финляндии представляют угрозу для безопасности. «Не исключено, что некоторые из них сопряжены с риском», – уточнил Кайкконен.

В первую неделю после начала мобилизации в России в Финляндию бежали около 43 тыс. россиян. На фоне массового притока власти Финляндии приняли решение ограничить въезд для россиян. Граница страны с 30 сентября закрыта для граждан России с туристическими визами. Попасть в страну можно только по особым причинам.

Кроме этого, по словам главы погранслужбы Финляндии Паси Костамоваара, страна начнет в этом году строить забор на границе с Россией на случай, если Москва ограничит выезд из страны и начнутся беспорядки. Всего будет ограждено 10–20% восточной границы, общая протяженность которой составляет около 1300 км. Забор построят на 50 лет. (moscowtimes.ru)