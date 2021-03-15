В Европе режим Асада считают главным виновником конфликта в Сирии

Евросоюз продолжит санкционный режим против Сирии, если продолжатся репрессии в отношении оппозиции и не будет прогресса в урегулировании конфликта, заявил в воскресенье, 14 марта, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, за 10 лет «бесчисленные злоупотребления и нарушения прав человека и серьезные нарушения международного гуманитарного права совершены всеми сторонами, но особенно сирийским режимом». Кроме того, как отметил Боррель, конфликт повлек за собой серьезные последствия в регионе и за его пределами и служил подпиткой для террористических организаций.

Глава дипломатии ЕС утверждает, что Евросоюз по-прежнему хочет единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства и готов поддержать свободные выборы под наблюдением ООН. Дипломат при этом подчеркнул, что они должны отвечать международным стандартам прозрачности и в них должны участвовать все сирийцы, включая членов диаспоры.

«Выборы, организованные сирийским режимом, такие как прошлогодние парламентские выборы или президентские выборы в этом году, не могут соответствовать этим критериям и, следовательно, не могут способствовать решению конфликта или привести к какой-либо нормализации международных отношений с сирийским режимом», — приводит слова Борреля «Интерфакс».