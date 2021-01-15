В Европе призывают к жесткому локдауну

Сторонники жесткого локдауна на территории Европы начали сбор подписей под соответствующей петицией. Цель кампании ZeroCovid – добиться нулевого уровня новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2. К вечеру четверга, 14 января инициатива набрала 15 тысяч подписей.

Европа находится в критическом состоянии, а ежедневно тысячи больных COVID-19 умирают, отмечают авторы проекта. По их словам, стратегия по сдерживанию распространения инфекции (так называемое «сглаживание кривой» заражений) провалилась. Одной лишь вакцинацией победы над новой инфекцией не достичь, уверены инициаторы кампании ZeroCovid.

В числе предлагаемых ими мер — приостановка работы заводов, офисов, школ и строек. Сокращение контактов не будет эффективным до тех пор, пока не затронет и рабочую сферу, уверены авторы петиции. По их словам, обучение на время локдауна следует перевести в дистанционный формат. Кроме того, инициаторы ZeroCovid призвали в масштабах Европы установить «взнос солидарности» для прибылей компаний, финансовых транзакций и особо крупных доходов.

Защита здоровья населения не входит в противоречие с демократическими правами, настаивают создатели петиции. (DW)